Инспекторы в Киеве начали проверять условия перевозок в маршрутках

В Киеве 17 сентября начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Константин Усов, передает пресс-служба КГГА.

Инспекторы будут проверять температурный режим в салонах, наличие необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными о водителе, техническое состояние транспорта, чистоту и наличие формы у водителя.

По словам Усова, для фиксации нарушений к униформе инспекторов будут прикреплены нагрудные камеры.

Кроме того, он предупредил сотрудников инспекции от связей с маршруточной мафией.

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если буде нужно, уволим и следующий", – отметил он.