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Новини Ринок землі
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Украинцы продали больше 42 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

Украинцы продали больше 42 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрированы 17 293 земельные сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 990 нотариусов. Всего заявлений – 5 609, из которых согласованы 4 957, в очереди на рассмотрение – 1, отказ получили – 651.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 42 226 га.

Украинцы продали больше 42 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики 01

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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Джерело:  Минагрополитики
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