Уровень вакцинации учителей в киевских школах превысил 80%

Во всех коммунальных школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский

"За эту неделю все районы качественно подтянули показатели вакцинации в школах. Мы выполнили задание главы КГГА в кратчайшие сроки, так как наша первоочередная задача – здоровье наших детей", – отметил он.

Отмечается, что лидерами вакцинации педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. В них вакцинированы более 85% учителей.

Кроме того, в КГГА уточнили, что тенденции к ускорению распространения заболеваемости в Киеве пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогов в школах составляет меньше 0,1%, среди учеников – 0,004%.

Напомним, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине на 17 сентября привили 6 169 886 человек, за прошедшие сутки – 122 906. Полностью иммунизирован 5 059 771 украинец.