В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 миллионов

В Конгрессе США предложили увеличить размер военной помощи Украине еще на $50 млн – до $300 млн.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на странице в Facebook.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам на предложение увеличить размер помощи по безопасности Украине до $300 млн в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", – написала она.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Украина может получить из США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол" (Iron Dome). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 года внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Однако позже, спикер Белого дома Джен Псаки сказала, что ей об этом пока ничего неизвестно.