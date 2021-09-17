Сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо за неделю на 30-40 копеек

За неделю 10-17 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 42 копейки и составила 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожал на 32 копейки – до 30,19 грн/л, а дизельное топливо – на 29 копеек – до 28,44 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн – до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 – на 67 копеек – до 31,61 грн/л, и дизельное топливо – на 63 копейки –, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 копеек за литр.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 67-80 копеек, а Shell – на 63-70 копеек.

На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 копеейк –, до 30,19 грн/л, А-95 – на 70 копеек – до 30,89 грн/л, а дизельное топливо – на 50 копеек – до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,5 копейки.

Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 копеек за литр.

Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс", "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 грн за литр.

Напомним, 14 сентбря Министерство экономики Украины обнародовало обновленную среднюю стоимость бензинов в размере 26,61 грн/литр и дизтоплива – 22,32 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,61 грн/л, дизтоплива – 29,32 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин увеличилась на 67 копеек, дизтопливо – на 63 копейки.