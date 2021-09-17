Жители Николаевщины задолжали за доставку газа 37 миллионов

По состоянию на начало сентября общая сумма долга бытовых потребителей Николаевской области перед АО "Николаевгаз" составила 37,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, только около 160 тыс. потребителей газа региона своевременно оплачивают за услугу по распределению газа. По сравнению с прошлым годом количество должников увеличилось на 6,5%. Около 190 тыс. потребителей еще имеют долги перед "Николаевгаз".

В компании подчеркивают, что оплата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь именно за денежные средства, оплаченные потребителями за доставку газа, финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегулирующих и шкафных регулирующих пунктов, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях.

Отмечается, что от постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в домах потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги.

"Николаевгаз" обращает внимание, что в случае накопления долгов бытовыми потребителями за доставку природного газа, компания будет вынуждена прекратить газораспределение таким потребителям. Ведь с 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, кроме суммы долга, оплатить еще и за услугу приостановки-восстановления газоснабжения.

"Чтобы избежать прекращения газораспределения и дополнительных расходов, АО "Николаевгаз" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа", – говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что в этом году значительно сократилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. Если в начале года их было 23 тыс., то по состоянию на 1 сентября 2021 года стало 12,5 тыс.

"Если нашим клиентам сложно погасить долг за распределение газа сразу, рекомендуем им заключить договор реструктуризации. Срок будет зависеть от суммы задолженности и уровня совокупного дохода. Мы благодарим тех потребителей, которые платят за услугу вовремя", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб. м газа