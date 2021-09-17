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Жители Николаевщины задолжали за доставку газа 37 миллионов

Жители Николаевщины задолжали за доставку газа 37 миллионов

По состоянию на начало сентября общая сумма долга бытовых потребителей Николаевской области перед АО "Николаевгаз" составила 37,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, только около 160 тыс. потребителей газа региона своевременно оплачивают за услугу по распределению газа. По сравнению с прошлым годом количество должников увеличилось на 6,5%. Около 190 тыс. потребителей еще имеют долги перед "Николаевгаз".

В компании подчеркивают, что оплата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь именно за денежные средства, оплаченные потребителями за доставку газа, финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегулирующих и шкафных регулирующих пунктов, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях.

Отмечается, что от постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в домах потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги.

"Николаевгаз" обращает внимание, что в случае накопления долгов бытовыми потребителями за доставку природного газа, компания будет вынуждена прекратить газораспределение таким потребителям. Ведь с 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, кроме суммы долга, оплатить еще и за услугу приостановки-восстановления газоснабжения.

"Чтобы избежать прекращения газораспределения и дополнительных расходов, АО "Николаевгаз" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа", – говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что в этом году значительно сократилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. Если в начале года их было 23 тыс., то по состоянию на 1 сентября 2021 года стало 12,5 тыс.

"Если нашим клиентам сложно погасить долг за распределение газа сразу, рекомендуем им заключить договор реструктуризации. Срок будет зависеть от суммы задолженности и уровня совокупного дохода. Мы благодарим тех потребителей, которые платят за услугу вовремя", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб. м газа

Автор: 

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