ДТЭК Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США

"ДТЭК Энерго" согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля.

Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: в декабре 2021 года и в январе 2022-го.

Как отмечают в ДТЭК, договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС "ДТЭК Энерго".

Напомним, в конце августа "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс. тонн энергетического угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объемы угля будут распределены равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.