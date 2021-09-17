Минэкономики планирует сократить уровень теневой экономики до 25% за три года

Трехлетний план мероприятий относительно уменьшения тенизации экономики до 25% будет разработан в ближайшее время.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Любченко во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики, передает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", – отметил он.

В повестку дня заседания были включены три вопроса: оценка тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

Кроме того, участники заседания обсудили роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины. Было отмечено, что в этом секторе зафиксирована тенденция увеличения уровня теневой экономики до 37% от объема валовой добавленной стоимости продукта. Поэтому было принято решение обобщить предложения для минимизации теневого сектора. В частности, предложены изменения в действующее законодательство, введение дополнительных требований по регуляции деятельности страховых компаний, усиление финансового контроля и мониторинга и тому подобное.

При обсуждении вопроса о противодействии тенизации табачной отрасли Украины было принято решение усилить контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с подакцизными товарами, активизировать меры по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, а также наладить механизмы получения информации по каналам международного сотрудничества компетентных органов иностранных государств.