Предприятия Управления делами президента за полгода получили убытков на 11 миллионов

В первом полугодии 2021 года предприятия Государственного управления делами, которые обслуживают президента Украины и высших должностных лиц, получили суммарный убыток на 10,9 млн грн.

Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятиями ГУД, сообщает проект "Марлин".

К сфере управления ГУД принадлежит 31 предприятие, вреди которых 25 работающих, 3 неработающих, относительно еще трех – информация отсутствует.

По результатам 2020 года суммарные убытки предприятий ГУД достигли 21,5 млн грн. В то же время 2019 год завершили с прибылью на 1,1 млн грн.

Общая сумма кредитных обязательств предприятий на конец первого полугодия 2021 года составила 1,5 млрд грн. Количество работников на указанных предприятиях составляет около 4 тыс. человек.

Среднемесячные расходы на оплату труда обычных сотрудников составили 12,1 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 23,3 тыс. грн, тогда как руководителя – 59,2 тыс. грн.

ГУД управляет такими госпредприятиями как ГП "Чайка", обеспечивающее нужды общественного питания Офиса президента Верховной Рады, Кабмина и других; ГП "Укржилищсервис" занимается ремонтами жилищных и административных зданий; ГП "Санаторий "Конча-Заспа", являющийся реабилитационным учреждением для чиновников, и другие.

Госуправление делами обеспечивает деятельность президента, парламента, правительства, СНБО, других госорганов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

На данный момент ГУД возглавляет Игорь Лысый.