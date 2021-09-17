Предприятия Управления делами президента за полгода получили убытков на 11 миллионов
В первом полугодии 2021 года предприятия Государственного управления делами, которые обслуживают президента Украины и высших должностных лиц, получили суммарный убыток на 10,9 млн грн.
Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятиями ГУД, сообщает проект "Марлин".
К сфере управления ГУД принадлежит 31 предприятие, вреди которых 25 работающих, 3 неработающих, относительно еще трех – информация отсутствует.
По результатам 2020 года суммарные убытки предприятий ГУД достигли 21,5 млн грн. В то же время 2019 год завершили с прибылью на 1,1 млн грн.
Общая сумма кредитных обязательств предприятий на конец первого полугодия 2021 года составила 1,5 млрд грн. Количество работников на указанных предприятиях составляет около 4 тыс. человек.
Среднемесячные расходы на оплату труда обычных сотрудников составили 12,1 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 23,3 тыс. грн, тогда как руководителя – 59,2 тыс. грн.
ГУД управляет такими госпредприятиями как ГП "Чайка", обеспечивающее нужды общественного питания Офиса президента Верховной Рады, Кабмина и других; ГП "Укржилищсервис" занимается ремонтами жилищных и административных зданий; ГП "Санаторий "Конча-Заспа", являющийся реабилитационным учреждением для чиновников, и другие.
Госуправление делами обеспечивает деятельность президента, парламента, правительства, СНБО, других госорганов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.
На данный момент ГУД возглавляет Игорь Лысый.
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