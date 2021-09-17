Суд оставил экс-министра Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины, подозреваемого в похищении и пытках руководителя компании "Нафтогазвыдобування".

Об этом сообщили в суде, передает Интерфакс-Украина.

"16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым изменена подозреваемому Р. мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно", – говорится в сообщении..

По результатам апелляционного рассмотрения постановление оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения.

В суде напомнили, что гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации, речь идет о Николае Рудьковском.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Рудьковскому в связи с нарушением им условий выезда за границу. Ему было разрешено выехать в Австрию для получения квалифицированной медицинской помощи. Однако позже СМИ сообщили о пребывании Рудьковского в Монако. Позже правоохранители смогли подтвердить эту информацию.

Напомним, бывшему министру транспорта времен Януковича Николаю Рудьковскому 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Перед этим, в конце феврая, СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

В апреле 2021 года были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса.

Подбробнее о конфликте вокруг акций "Нефтегаздобычи" можно прочитать здесь.