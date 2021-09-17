Зеленский создал рабочую группу по "Северному потоку-2" после завершения его строительства

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым создал рабочую группу по наработке предложений относительно нейтрализации рисков, связанных со строительством магистральных газопроводов в обход Украины, а также реализацией проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"рабочая группа должна подготовить предложения относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", – говорится в сообщении.

Рабочую группу возглавил глава ОПУ Андрей Ермак. Также в ее состав вошли глава Службы безопасности Иван Баканов, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отмечается, что руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее персональный состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.