В Украине зафиксировали 6 624 новых случая COVID-19

На утро 17 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 677 детей и 105 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 568 человек, умерло 99 пациентов, выздоровело – 1 914. Кроме того, совершили 75 280 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировало в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в Киеве (426).

За все время пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело – 2 228 543, летальных случаев зафиксировали 54 750, также провели 12 412 498 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 169 886 человек, за прошедшие сутки – 122 906. Полностью иммунизирован 5 059 771 украинец.

Днем, 16 сентября, сообщали о 5 744 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 15 сентября – о 4 640 новых случаях заболевания, 14 сентября – о 3 332 новых случаях, 13 сентября – о 1 205 случаях .