Всемирный банк решил прекратить публиковать рейтинг Doing Business

Всемирный банк объявил о решении прекратить публикацию рейтинга Doing Business, в которых ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Об этом говорится в сообщении банка, передает РБК.

"Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", – говорится в сообщении.

Во Всемирном банке уточнили, что это решение принято в связи с появлением в июне 2020 года сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых докладов. В августе того же года Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business.

"Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений", – заверили тогда в банке.

После этого начались "систематический обзор и оценка изменений данных" последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и так далее.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о планах приложить максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Напомним, в программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.