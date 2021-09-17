Instagram запустил функцию поиска заведений по карте в приложении

Социальная сеть Instagram запустила функцию поиска по картам в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии. С помощью обновленной карты, пользователи могут находить компании, кафе, магазины и другие заведения.

Об этом сообщает издание Lifehacker Australia, передает AIN.

Как отмечают в Instagram, внедрение поиска по карте направленно на поддержку малого бизнеса. На ней появятся популярные локации, отмеченные юзерами. Среди них парки, рестораны, супермаркеты, а также остальные места, местонахождение которых указано в Instagram.

Поиск по карте Instagram можно вызвать нажатием на новую иконку в разделе Explore в правом верхнем углу. Также карта отображается для некоторых хэштегов, например, таких как #takeaway (еда на вынос).

Пока новая функция работает в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии. Согласно данным Lifehacker Australia, Instagram планирует распространить новую функцию среди пользователей в других частях мира. Однако точных сроков пока не известно.