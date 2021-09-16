Власти России пригрозили увеличить штрафы для Google и Facebook за невыполнение своих требований

Роскомнадзор в ближайшее время планирует применить оборотные штрафы в отношении ряда зарубежных компаний, в том числе Google, Facebook и Twitter, за отказ удалять контент, распространение которого российские власти решили запретить.

Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает Интерфакс.

"Мы в ближайшее время будем принимать решение о применении оборотных штрафов к ряду этих зарубежных компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить соответствующий штраф, мы его применять планируем", – сказал российский чиновник.

Он уточнил, что речь идет, в том числе о Google, Facebook и Twitter, в отношении которых российские суды продолжат выносить решения о штрафах на десятки миллионов рублей.

Кроме того, по словам Субботина, фиксируется отказ в удалении ряда аккаунтов по требованию российских властей в YouTube, в Twitter и Facebook, что также вызывает претензии ведомства.

"Мы сейчас будем рассматривать вопрос о применении оборотных штрафов к тем компаниям, которые систематически нарушают требования Роскомнадзора", – отметил он.

Оборотные штрафы, согласно российскому законодательству, в зависимости от правонарушения, составляют от 5% до 20% годовой выручки компании.

По словам Субботина, в настоящее время в силу вступили решения суда о наложении штрафов на сумму более 130 млн рублей.

"Объем инструментария, которым сейчас обладает Роскомнадзор для принуждения к исполнению требований российских законов, он существенен. Надо понимать, что мы последовательно будем его применять, фиксируя на каждом этапе реакцию компаний на наши требования", – подчеркнул Субботин.

Как сообщалось, российские суды в последнее время активно штрафуют Twitter, Facebook, Google и Telegram за отказ удалять информацию по требованию властей РФ.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.