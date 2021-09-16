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Госэкоинспекция проверит использование пестицидов и агрохимикатов на предприятиях

Госэкоинспекция проверит использование пестицидов и агрохимикатов на предприятиях

Государственная экологическая инспекция Украины проведет внеплановые проверки предприятий, во время которых проконтролирует законность использования пестицидов и агрохимикатов.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время выездных комитетских слушаний по законодательному урегулированию функционирования мелиоративных систем в Украине.

"Госэкоинспекция подготовила обращение о необходимости проведения внеплановых проверок предприятий в сфере обращения со средствами защиты растений, стимуляторами их роста, минеральными удобрениями и химическими веществами. Их хаотичное использование этих веществ негативно влияет на качество подземных вод и рек", - отметил Малеванный.

По его словам, результатом загрязнения водных ресурсов является подача загрязненной или же недостаточно очищенной воды для орошения угодий, что приводит к засолению почв, ухудшению урожайности и может стать причиной продовольственного кризиса.

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Джерело:  Кабмин
Держекоінспекція (120) перевірка (637) добрива (194)


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Українці якщо ви бажаєте бути європейцями припиніть спалювати смітя та опале листя на своїх городах та присадибних ділянках ,особливо якщо вони знаходяться містах з великою кількістю населення,вже доведено,що таке забруднення повітря не менш шкідливе ніж радіація!!!
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16.09.2021 20:21 Відповісти

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