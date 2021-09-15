В Украине зафиксировали 4 640 новых случаев COVID-19

На утро 15 сентября в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 531 ребенок и 95 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 609 человек, умерло 93 пациента, выздоровело – 1 858. Кроме того, совершили 75 431 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело – 225 130, летальных случаев зафиксировали 54 550, также провели 12 342 907 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 028 879 человек, за прошедшие сутки – 141 796. Полностью иммунизированы 4 959 086 украинцев.

Днем ранее, 14 сентября, сообщали о 3 332 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 13 сентября – о 1 205 новых случаях заболевания.