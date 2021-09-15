БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1012 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
404 0
криптовалюта (552) Morgan Stanley (39)

Morgan Stanley создаст подразделение криптоаналитики

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Morgan Stanley создаст подразделение криптоаналитики

Инвестиционный банк Morgan Stanley создаст новое подразделение, которое будет заниматься аналитическими исследованиями в области цифровых активов и изучать, как они влияют на рынки акций и инструментов фиксированной доходности.

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК.

В Morgan Stanley отметили, что создание структуры для изучения криптовалют свидетельствует о принятии криптоактивов.

"Запуск специальных исследований в области криптовалют - это признание растущего значения цифровых активов на мировых рынках", - подчеркнули в инвестиционном банке.

Штаб-квартира подразделения будет расположена в Лондоне. Оно будет подчиняться главам аналитических групп по финансовым технологиям и платежам в США и Европе Джеймсу Фосетту и Адаму Вуду. Подразделение возглавит Шина Шах.

В июне стало известно, что Morgan Stanley совместно с компаниями по управлению цифровыми активами New York Digital Investment Group (NYDIG) и FS Investments создаст биткоин-фонд для своих клиентов.

В марте Morgan Stanley стал первым крупным американским банком, который разрешил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Весной клиенты банка получили доступ к трем биткоин-фондам.

Ранее сообщалось, что Morgan Stanley Capital Partners покупает производителя автокомпонентов Nivel Parts & Manufacturing у Kelso & Co. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  РБК


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 