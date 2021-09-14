"Южмаш" повысил цены на стойки шасси для новых самолетов "Антонова" в полтора раза

Госпредприятие "Антонов" ГК "Укроборонпром" 2 сентября заключило соглашение с ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Государственного космического агентства Украины на изготовление стоек шасси для самолетов за 294,42 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора завод должен поставить 15 стоек шасси, то есть три комплекта для транспортных самолетов Ан-178.

Один из них поставят в октябре 2022 года, второй – в апреле 2023 года, третий – в октябре 2023 года. Сроки действительны при условии получения аванса и давальческого сырья.

В том числе три стойки передней опоры заказали по 25,3 млн грн, а 12 стоек основной опоры – по 18,21 млн грн.

Как сообщалось, в марте 2021 года "Антонов" заказывал у "Южмаша" такие стойки шасси в полтора раза дешевле: передней опоры – по 15,18 млн грн, основной опоры – по 11,8 млн грн.

Срок поставки был неизвестен, но срок действия договора предусматривался до конца 2022 года. Затем в спецификации к тому договору неоднократно вносились изменения, однако их подробности неизвестны.

При этом сейчас в мире дорожает алюминий и титан.

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В феврале издание "Крылья" сообщало со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игоря Копытина, что сейчас за государственные средства будет приобретено оборудование, которое позволит производить шасси для самолетов Ан -178.

Как пишут "Крылья", завод "Южмаш" производил шасси для самолетов Ан-140, Ан-148 и Ан-158. В январе информацию о том, что именно этот завод будет производить и новые шасси для импортозамещения Ан-178, подтвердил и. о. президента "Антонова" Сергей Бычков.

Ранее, как пишет издание, шасси для семейства самолетов Ан-1х8 производились в России.

В 2016 году "Антонов" за 2,8 млн евро на условиях CIP-Борисполь заказал фирме Antonov Salis GmbH (Германия) пять комплектов агрегатов шасси самолета Ан-178 с оформлением сертификата СТ-1 по 560 тыс. евро. Кроме стоек, туда входили левый и правый подкосы.

В 2014 году "Антонов" на условиях FCA-Нижний Новгород заказало "Гидромаш" (Россия) комплект шасси самолета Ан-178 за $661 тыс. без НДС. Он включал три стойки передней опоры по $94 тыс., одну правую стойку основной опоры и две левые стойки основной опоры по $102 тыс., один правый подкос и два левых подкоса по $22 тыс.