США и Евросоюз планируют к 2030 году сократить выбросы метана на треть

США и Евросоюз ставят перед собой общую цель - к 2030 году минимум на 30% сократить выбросы метана (по сравнению с уровнем 2020 года).

Это следует из проекта "Глобальное метановое обязательство" (Global Methane Pledge), передает Deutsche Welle.

Как отмечается в документе, "краткое время жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить скорость глобального потепления". Предполагается влиять на основные отрасли, способствующие выбросам метана, - нефтегазовую, угольную, сельское хозяйство и сектор отходов.

Присоединиться к глобальной инициативе предлагается более чем 20 государствам, среди них Россия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания и другие. Проект, вероятно, будет представлен 17 сентября на встрече представителей стран, ответственных за наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу.

Выбросы парникового газа метана считаются второй причиной изменения климата после углекислого газа (CO2). Проект по сокращению эмиссии метана разрабатывается накануне конференции ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет в ноябре в Глазго. Изначально ее проведение было запланировано на 2020 год, но конференцию отложили из-за пандемии.

Ранее, в августе, был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, согласно которому климатические изменения во всех регионах мира будут становиться все более заметными, приводя к новым драматическим последствиям. Меры по борьбе с изменением климата показали успех только в среднесрочной и долгосрочной перспективе: даже значительное сокращение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека стабилизирует глобальную температуру только через 20-30 лет.

В 2015 году в рамках ООН была принята Парижская климатическая сделка, в которой провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принимать меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.