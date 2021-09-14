С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение по главному проспекту на Харьковском массиве
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На проспекте Николая Бажана в Киеве частично ограничат движение с 15 по 26 сентября.
Об этом информирует КК "Киевавтодор".
На проспекте Николая Бажана выполнят средний ремонт. Покрытия будут обновлять на участках между станциями метро "Осокорки" и "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.
Основные работы запланировано выполнить в течение 15-18 сентября.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Джерело: КГГА
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