С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение по главному проспекту на Харьковском массиве

На проспекте Николая Бажана в Киеве частично ограничат движение с 15 по 26 сентября.

Об этом информирует КК "Киевавтодор".

На проспекте Николая Бажана выполнят средний ремонт. Покрытия будут обновлять на участках между станциями метро "Осокорки" и "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

Основные работы запланировано выполнить в течение 15-18 сентября.

Во время работ движение будет частично ограничено.