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С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение по главному проспекту на Харьковском массиве

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С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение по главному проспекту на Харьковском массиве

На проспекте Николая Бажана в Киеве частично ограничат движение с 15 по 26 сентября.

Об этом информирует КК "Киевавтодор".

На проспекте Николая Бажана выполнят средний ремонт. Покрытия будут обновлять на участках между станциями метро "Осокорки" и "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

Основные работы запланировано выполнить в течение 15-18 сентября.

Во время работ движение будет частично ограничено.

С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение по главному проспекту на Харьковском массиве 01

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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