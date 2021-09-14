Минцифры разрабатывает сервисы для усиления контроля за получателями субсидий

Министерство цифровой трансформации Украины презентует новые услуги и сервисы. В частности, будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека, также Минцифры работает над реализацией в "Дие" назначения и перерасчета пенсии, помощи одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю. Если кредит не берете именно вы, то можно будет известить об этом банк", - рассказал Федоров.

Одной из приоритетных целей для Минцифры также является создание Единого реестра всех социальных выплат. Отмечается, что это поможет экономить государству миллиарды гривен бюджетных средств и увеличить соцвыплаты для украинцев.

"Сегодня из-за путаницы в реестрах помощь по безработице может получать 30-летний парень, который не работает официально, но в то же время постоянно путешествует и имеет два джипа. База данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Так государство теряет миллиарды гривен. Благодаря созданию Единого реестра соцвыплат можно исключить подобные ситуации и увеличивать пенсии и помощь тем, кто действительно в этом нуждается", - добавил Федоров.

Сейчас команда Минцифры также работает над реализацией в приложении "Дия" назначения и перерасчета пенсии, помощи одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам.