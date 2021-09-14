"Киевпастранс" объявил тендер на закупку электробусов за 320 миллионов
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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку электрических автобусов ожидаемой стоимостью 319,61 млн грн (с НДС).
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.
В частности, планируется закупить 17 электрических автобусов, а также 13 зарядных станций к ним (в том числе 4 станции ускоренного типа мощностью 160 кВт). Условиями тендера предусмотрена предоплата в размер до 50% стоимости заказа.
Согласно тендерной документации, автобусы должны быть произведены не раньше 2021 года, иметь 100% уровня низкого пола, вмещать не менее 72 пассажиров (включая не меньше 30 мест для сидения).
Максимальная скорость электробусов должна составлять не менее 75 км в час, они должны быть оборудованы кондиционерами, указателями маршрута, автоматизированной системой оплаты проезда и окрашены в желтый цвет.
Гарантия на электробусы – 24 месяца без ограничения пробега. При этом продавец должен обеспечить создание в Киеве представительства продавца для гарантийного обслуживания товара.
Как сообщалось, власти Киева планируют закупить 17-20 электробусов и необходимые зарядные стации за средства от Киотского протокола. Планируется, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.
Отметим, в феврале на автобусных маршрутах Киева в рамках проведения испытаний уже курсировал электробус белорусского производства.
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