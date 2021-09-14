На Волыни начались водородные испытания на оборудовании RGC Production

АО "Волыньгаз" начал испытания шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП) производства "РГК Продакшн" для работы с водородом.

Кка сообщает пресс-служба компании, сейчас специалисты на спецполигоне "Волыньгаза" в Рожище проводят тестирование трех новых ШГРП и двух узлов учета газа от "РГК Продакшн" в рамках программы сертификации, необходимой для их экспорта.

В ходе испытаний под надзором независимых аудиторов проверяется способность ШГРП безотказно редуцировать газоводородную смесь. Для этого к газораспределительной системе спецполигона подключили регулирующее оборудование "РГК Продакшн" и заполнили ее смесью из 20% водорода и 80% природного газа.

"За водородом – будущее. Мы знаем, что в странах Европы смеси водорода с природным газом уже используют в проектах отопления некоторых жилых комплексов. Мы начали испытания украинского газорегулирующего оборудования европейского образца для соответствующей сертификации, которая подтвердит его готовность работать с водородом. Испытания позволят оценить способность работы оборудования на водородных смесях различных концентраций", – рассказал председатель правления "Волыньгаза" Мирослав Коротя.

В компании отмечают, что "Волыньгаз" уже более года проводит исследования в сфере распределения газоводородной смеси газораспределительными сетями.

"Компания участвует в водородных исследованиях РГК в рамках европейской инициативы Green Deal. Цель этого проекта – подготовить газораспределительные сети к редизайну с возможностью работы с чистиым видами энергии, в частности, водородом", – отмечается в сообщении.

При этом Волынь вошла в пятерку областей, где созданы водородные полигоны (это также Житомирская, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Харьковская). 17 работников компании "Волыньгаз" в прошлом году прошли обучение и аттестацию чтобы получить допуск к работе с газоводородными смесями.

Опыты РГК призваны выяснить, достаточно ли герметичны газовые сети для транспортировки водорода, поскольку плотность этого химического элемента меньше, чем природного газа.

"Сейчас сам процесс идет слаженно, без сбоев. По результатам испытаний мы сделаем выводы, важные для эксплутации сетей, как работать с газоводородными смесями. И выводы относительно того, какой конечный продукт мы сможем создать для нашего потребителя", – отметил технический директор "Волыньгаза" Дмитрий Кукоба.

Напомним, РГК первой в Украине начала тестирования новых видов энергии и с начала 2020 года ведет системную подготовку полигонов и специалистов. Испытания водорода и его смесей с природным газом уже состоялись на пяти площадках в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской и Волынской областях.