Количество должников за распределение газа в Днепре сократилось на 13%
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В январе-августе 2021 года количество должников за доставку газа уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Однако их задолженность постоянно растет и на данном этапе составляет почти 22 млн грн.
Как сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз", за восемь месяцев 2021 года долги бытовых потребителей Днепра за доставку газа достигли 22 млн грн.
Вместе с тем значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу в течение последних двух лет. Если в конце 2020 года их было почти 40 тыс., то по состоянию на 1 сентября 2021 года количество клиентов компании, которые частично или полностью рассчитались с накопленными долгами, уменьшилось на 43%.
"Средства, которые днепряне оплачивают за доставку газа, наша компания направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы "104", содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных сетей разных форм собственности и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 400 тыс. бытовых клиентов. Именно поэтому от своевременной оплаты за доставку газа зависит бесперебойность и безаварийность газоснабжения", - отмечает коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.
Из-за неплатежей клиентов "Днепрогаз" вынужден обращаться в суд и взыскивать долги принудительно. Сейчас в компании продолжается активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам. Кроме суммы долга таким потребителям придется оплатить также судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.
Более того, сейчас должники рискуют остаться без газоснабжения, обращают внимание в компании. Ведь с 20 августа 2021 года в соответствии с законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженность, от коммунальных услуг. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
"Днепрогаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за оказанные услуги в установленный срок, ежемесячно до 20 числа и пользоваться для оплаты онлайн сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат ботами 7104ua в Viber и Telegram.
АО "Днепрогаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК ("Региональная Газовая Компания") на территории Днепра и Днепровского района.
"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.
Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.
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