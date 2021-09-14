Минфин повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 14 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,17 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 87,11 млн грн под 9,5% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в средине июля под 8,5% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 583,69 млн грн под 11,37% годовых. Неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 237,16 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,49% с 11,3% годовых неделей ранее.

В то же время от размещения двухлетних облигаций под неизменные 12,09% годовых поступило 219,75 млн грн.

Еще 23,42 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была снижена до 12,3% с 12,45% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 22,91 млн грн под 12,59% годовых.

Как сообщалось, на минувше аукционе аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн, повысив ставку по самым коротким из предложенных шестимесячным ОВГЗ до 9,73% годовых.