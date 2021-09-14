Российские суды продолжили массово штрафовать Facebook и Twitter за невыполнение требований властей

Мировой суд Москвы во вторник оштрафовал компанию Facebook за пять административных правонарушений, связанных с отказом удалить запрещенный властями России контент.

Как сообщили в пресс-службе суда, в общей сложности Facebook оштрафован на 21 млн рублей, передает Интерфакс.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Facebook с начала этого года составила более 80 млн рублей.

Кроме того, Мировой суд Москвы в тот же день оштрафовал Twitter и Telegram за административные правонарушения, связанные с отказом удалить запрещенный в России контент, на 5 млн рублей и 9 млн рублей соответственно.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Twitter с начала этого года составила около 60 млн рублей, Telegram – около 40 млн рублей.

Компании признана виновной в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Как сообщалось, Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.