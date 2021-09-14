Власти Германии отрицают возможность запуска "Северного потока-2" без сертификации

Госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

Об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в Facebook.

"Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации", - написала Зеркаль.

Она напомнила, что немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора "Северного потока-2".

"Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой по газу. У Еврокомиссии есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы "Северного потока-2" без разрешений приведет к применению санкций к нему. К тому же "Северный поток-2" должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа - до трех месяцев", - добавила Зеркаль.

"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream-2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать "Северный поток-2" и привлечена ли эта компания к процессу предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года", - отметила Зеркаль.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина в ходе визита Файхта хотела бы услышать, как Германия намерена реализовывать планы устроить в Берлине или Брюсселе переговоры с европейскими компаниями и, возможно, "Газпромом" о гарантиях транзита через Украину после 2024 года.

Как сообщалось, ранее российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". По данным СМИ, компания планирует начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.