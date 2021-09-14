Власти Киева предупредили об ограничении движения на въезде в столицу из Бучи
Новини БізнесЦензор Транспорт
С 22:00 14 сентября до 1 декабря 2021 года на Гостомельском шоссе и на пересечении Гостомельского шоссе с улицей Городской частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке будут снимать старое дорожное покрытие. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до черты города.
"При благоприятных погодных условиях основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю. Однако ограничения дорожного движения возможны до 1 декабря", – отмечается в сообщении.
Джерело: КГГА
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...