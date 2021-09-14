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Власти Киева предупредили об ограничении движения на въезде в столицу из Бучи

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Власти Киева предупредили об ограничении движения на въезде в столицу из Бучи

С 22:00 14 сентября до 1 декабря 2021 года на Гостомельском шоссе и на пересечении Гостомельского шоссе с улицей Городской частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке будут снимать старое дорожное покрытие. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до черты города.

"При благоприятных погодных условиях основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю. Однако ограничения дорожного движения возможны до 1 декабря", – отмечается в сообщении.

Власти Киева предупредили об ограничении движения на въезде в столицу из Бучи 01

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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