Кабмин обнародовал обновленный перечень ограничений при ужесточении карантина

Кабинет министров внес изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные требования для предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Согласно сообщению, при установлении "желтого" уровня эпидемической опасности будут ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, заполненности кинозалов и заведений культуры, количеству посетителей спортивных и фитнес-центров. Школы смогут работать, если не менее их сотрудников вакцинированы минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

При этом работа заведений по времени никак не ограничивается.

Минздрав подчеркивает, что все эти ограничения не будут применяться, если более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий будут вакцинированы минимум одной дозой вакцины.

При введении "оранжевой" зоны карантина будут действовать все те же ограничения, что и для "желтой" зоны. Однако местные власти получат право вводить дополнительные ограничения.

При переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Как сообщалось, для контроля за вакцинацией посетителей или персонала Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе. Они также будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа), или выздоровлении от коронавируса.

Сертификаты будут доступны в цифровом виде в приложении "Дія". Планируется, что позже также появится возможность загрузить и распечатать бумажную версию.