Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой, – Шмыгаль
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Влияние бизнеса на политику и политическую коррупцию можно устранить путем реформы системы правосудия и усиления антимонопольного законодательства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Бизнес должен быть отделен от политики, это требование украинского общества. И это тоже нужно реализовать в нашей стране. Существует какая-то определенная политическая коррупция. Все эти вещи необходимо очистить и на уровне реформы правосудия, и реформы рыночных отношений в разных сферах, и создать фондовый рынок, усилить влияние Антимонопольного комитета", - сказал Шмыгаль.
Борьбу с олигархами премьер считает требованием общества.
"Это не чья-то идея, это украинское общество требует ликвидировать такое понятие и такое явление, как олигархат или олигарх", - добавил Шмыгаль.
Ключевым элементом борьбы с олигархами премьер назвал ужесточение антимонопольного регулирования.
"Здесь, скорее, надо говорить о борьбе с антиконкурентными подходами в экономике, борьбе с трастами и корпорациями в части злоупотребления ими монопольным положением. Вот это важный момент", - подытожил глава правительства.
Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.
Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:
- участие в политической жизни;
- значительное влияние на средства массовой информации;
- владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном
- рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
Будь ласка, зачекайте...
участие в политической жизни;
значительное влияние на средства массовой
Участвовать в политической жизни страны имеет право любой гражданин Украины. Это право гражданина и человека
Ну и, благодаря значительному влиянию одного из олигархов на средства массовой информации нынешний през пришел к власти