Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой, – Шмыгаль

Влияние бизнеса на политику и политическую коррупцию можно устранить путем реформы системы правосудия и усиления антимонопольного законодательства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Бизнес должен быть отделен от политики, это требование украинского общества. И это тоже нужно реализовать в нашей стране. Существует какая-то определенная политическая коррупция. Все эти вещи необходимо очистить и на уровне реформы правосудия, и реформы рыночных отношений в разных сферах, и создать фондовый рынок, усилить влияние Антимонопольного комитета", - сказал Шмыгаль.

Борьбу с олигархами премьер считает требованием общества.

"Это не чья-то идея, это украинское общество требует ликвидировать такое понятие и такое явление, как олигархат или олигарх", - добавил Шмыгаль.

Ключевым элементом борьбы с олигархами премьер назвал ужесточение антимонопольного регулирования.

"Здесь, скорее, надо говорить о борьбе с антиконкурентными подходами в экономике, борьбе с трастами и корпорациями в части злоупотребления ими монопольным положением. Вот это важный момент", - подытожил глава правительства.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов: