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Нацкомиссия обнаружила еще 7 сомнительных инвестиционных проектов

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Нацкомиссия обнаружила еще 7 сомнительных инвестиционных проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus.

Нацкомиссия уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил Порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, вносимых в такой реестр. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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