Количество должников за доставку газа на Прикарпатье сократилось на 35%

266 тысяч семей или почти 70% потребителей в Ивано-Франковской области вовремя своевременно оплачивают за услугу распределения газа.

По сравнению с прошлым годом, количество должников уменьшилось на 35%, сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

Однако 159 тысяч потребителей все еще имеют долги перед газораспределительной компании, общая сумма их долга составляет 55 млн грн.

"В этом году значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу. Если в начале года их было 32,8 тысячи, то по состоянию на 1 сентября 2021 года – 20,2 тысячи", – говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

В компании подчеркивают, что плата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь за денежные средства, уплаченные потребителями за доставку, финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также осуществляет ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, понижает и поддерживает необходимое давление в сетях.

"От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги. Именно поэтому "Ивано-Франковскгаз" вынужден взыскивать долги принудительно", – отмечается в сообщении.

В частности, за восемь месяцев компания передала в суд более 1,5 тысячи дел должников. Кроме долга, им придется оплатить еще и судебные издержки. В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребителям пришлось бы оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга.

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Кроме того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа, в соответствии с законом №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

При этом для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, кроме суммы долга, еще и оплатить услугу "прекращения-восстановления газоснабжения". А это – более полутысячи грн.

В компании отметили, что если потребителю сложно погасить долг за распределение газа сразу, он может заключить договор реструктуризации. Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода.