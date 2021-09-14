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Депутаты от партии Зеленского предложили выделить еще 15 миллиардов на ремонт дорог

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Депутаты от партии Зеленского предложили выделить еще 15 миллиардов на ремонт дорог

Народные депутаты предлагают внести поправки в государственный бюджет на 2021 год, увеличив его расходы на 38,75 млрд грн.

Соответсвующий законопрокет авторства 8 народных депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе ее главы Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко зарегистрирован в парламенте под №6052.

Согласно пояснительной записке к документу, перевыполнение общего фонда госбюджета по доходам в январе-августе составило 27,7 млрд грн. По оценке Министерства финансов, по итогам года перевыполнение утвержденных показателей доходной части общего фонда госбюджета ожидается в объеме около 40 млрд грн.

В связи с этим предложено увеличить общий фонд госбюджета на 39,41 млрд грн, повысив на такую же сумму расходы госбюджета.

В частности, 15 млрд грн предложено дополнительно направить на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное финансирование "Укравтодора" достигнет 66,38 млрд грн.

Кроме того, предложено дополнительно выделить 12 млрд грн Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий, увеличив финансирование по этой статье до 47,26 млрд грн.

Еще 3,8 млрд грн планируют выделить Министерству обороны для покрытия дефицита средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил. 

Кроме того, 2 млрд грн дополнительно предполагается направить на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

Также законопроектом предлагается дополнительно направить 4 млрд грн на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры.

Еще 1 млрд грн предлагается направить на погашение задолженности и выплату зарплат работникам государственных шахт.

Кроме того, депутаты предлагают направить 556 млн грн на пополнение уставных капиталов госпредприятий "Международный аэропорт "Борисполь", государственное авиационное предприятие "Украина" и "Укрсервис Минтранса".

Поправки в текущий госбюджет также предполагают направление 282 млн грн на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины, 280,5 млн грн – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими, 176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и проведение расчетов за коммунальные услуги, 86,9 млн грн – на бюджетную программу по развитию системы экстренной медпомощи и модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также 10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить Верховную Раду дополнительно выделить на текущий год 12 млрд грн на выплату субсидий. По его словам, из предусмотренных на эти цели в госбюджете 36 млрд грн уже использовано более 35,2 млрд грн.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
Беріть 115 мільярдів, ви ж план по збитковості державних підприємств перевиконали... Може вдавитесь, сарана зе!бенська?
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14.09.2021 18:27
+3
Ще не всі кишені набили баблом?
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14.09.2021 21:08
+1
Та то його слова "вирвали з контексту".
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15.09.2021 10:19
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Беріть 115 мільярдів, ви ж план по збитковості державних підприємств перевиконали... Може вдавитесь, сарана зе!бенська?
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14.09.2021 18:27 Відповісти
Ще не всі кишені набили баблом?
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14.09.2021 21:08 Відповісти
Та просто для внуків ще не вистачає
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15.09.2021 10:18 Відповісти
Чудесно. Мы всегда жили в ожидании : ну когда же, наконец, у нас будут нормальные дороги?

А сколько людей погибло из-за плохих дорог?
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14.09.2021 23:50 Відповісти
Еще 3,8 млрд грн планируют выделить Министерству обороны для покрытия дефицита средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил.

Стопэ! ЗЕ-Шмыга сказал, что нит никакого дефицита в выплатах в ЗСУ? Или єто другоє???
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15.09.2021 08:18 Відповісти
Та то його слова "вирвали з контексту".
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15.09.2021 10:19 Відповісти
Шо, г@ндоны зелёные, деньги народные некуда девать? У меня ликарняный от 23.03.2021 не оплачен на сегодня. Сколько таких как я? Или на нас - х@р можно положить? Смотрите, бл@ди зелёные, всё вам вернётся.
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15.09.2021 09:44 Відповісти
А скільком ще допомога по безробіттю не виплачена!
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15.09.2021 10:21 Відповісти
зе-шобла вошла во вкус... на "велике крадивныцтво" из госбюджета тратятся миллиарды, при этом долги по социальным статьям не закрываются, долги по выплатам нашей Армии не закрываются, оборонзаказ в этом году зеленые мародеры де-факто отменили, госпредприятия в долгах, как в шелках... Зато Юзик и прочие "квартальные", сидящие на потоках пухнут от отмытого народного бабла... а бубочка, как всегда, "нивчьом нивинават", он типа не в курсе...
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15.09.2021 10:48 Відповісти
Не тупится Зеленая "пила" бюджетных денег.
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15.09.2021 11:21 Відповісти
 
 