Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозки руды и угля еще на 9%

Министерство инфраструктуры инициирует второе повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки грузов первого класса.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства.

"Основными положениями проекту приказа… является изменение уровня тарифов на перевозку грузов 1-го тарифного класса, сокращение диспропорции между уровнями тарифных классов грузов, совершенствование тарифной политики на железнодорожном транспорте", – сказано в комментарии документа.

Проектом приказа предложено повысить уровень тарифов на перевозку группы грузов 1-го тарифного класса на 9% с 1 января 2022 года.

Согласно проекту решения, повысить тариф предложено путем применения к нему с января 2022 года коэффициента 2,402, притом что действующие нормы предусматривают его повышение с 1 января до 2,204. Действующий сейчас коэффициент составляет 1,831.

"Принятие указанного решения является следующим шагом на пути ликвидации распределения стоимости перевозки по тарифным классам грузов, что предусмотрено стратегией АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы", – отмечают в министерстве.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, решение повысить тариф обосновано необходимостью искоренить нарушения, которые выявила Государственная аудиторская служба по результатам аудита "Укрзализныци" за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2020 года. В этом отчете аудиторы указали, что преференции при перевозке отдельных видов грузов привели к потерям "Укрзализныци" на сумму около 17,6 млрд грн.

В частности, к тарифу на перевозку железной руды и угля применялся один из самых низких коэффициентов, хотя себестоимость перевозки этих грузов примерно одинаковая с зерном, для перевозки которого использовался больший коэффициент. При этом в общих объемах перевозок доля грузов 1-го класса достигает 58%.

В связи с этим Госаудитслужба предложила Кабмину поручить Мининфраструктуры разработать и ввести унифицированные и экономически обоснованные тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Как ожидается, данная инициатива министерства уменьшит разницу между средним уровнем тарифов и тарифами на перевозку грузов 1-го тарифного класса. При этом перевозки грузов 1-го тарифного класса будут осуществляться по рентабельным тарифам 3,4%.

Согласно расчетам Мининфраструктуры, повышение тарифов приведет к дополнительным поступлениям "Укрзализныци" в размере 2,31 млрд грн. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы капитальных инвестиций.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" с 17 августа 2021 года повысила тарифы на железнодорожные перевозки грузов 1-го и 2-го классов на основании приказа Министерства инфраструктуры №418 от 11 августа.

Приказом предусматривается, что тариф на перевозку группы грузов первого тарифного класса (в том числе железной руды) с 1 сентября вырастет на 8%, с 1 января 2022 года – на 20,4%. На перевозку грузов второго тарифного класса (в частности, аграрной опродукции) тариф с 1 сентября вырастет на 8%, а с 1 января – на 6,5%. Кроме того, увеличится тариф на порожний пробег вагонов.

"Укрзализныця" оценивает суммарный позитивный эффект о тповышения тарифов в 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.