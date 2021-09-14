Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах это обычная норма. Двойное гражданство должно быть. Это нас усилит", - сказал Шмыгаль.

По его мнению, множество этнических украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь гражданство Украины.

В то же время, премьер отметил, что категорически против двойного гражданства страны-агрессора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами ЕС.

4 марта 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Соответствующий указ №85/2021 обнародован на сайте президента.

В указанном решении СНБО его целью указано "обеспечение реализации права граждан Украины относительно приобретения гражданства (подданства) других государств и противодействие использованию двойного (множественного) гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины".

В частности, согласно указу, необходимо провести анализ в части правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также занимать руководящие посты на стратегических госпредприятиях. Также нужно проанализировать вопрос досрочного прекращения такими лицами вышеуказанных полномочий.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.