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Шмыгаль допустил введение обязательной вакцинации для преподавателей

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Шмыгаль допустил введение обязательной вакцинации для преподавателей

Вводить индивидуальную обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех категорий граждан не планируется, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных учреждений.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, "этого требуют родители (учащихся, – ред.)".

"Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей провакцинирован, они беспокоятся о здоровье своих детей", – добавил глава правительства.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин отложил решение о введении "желтого" уровня эпидемической опасности в Украине до внесения изменений в постановление об адаптивном карантине.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, такое решение связано в том числе с необходимостью внесения изменений в требования к работе учебных заведений в "желтой" зоне карантинных ограничений.

В частности, сейчас установлено, что при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Однако оказалось, что этому критерию не соответствует подавляющее количество школ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Правильно, вчителі ж не люди. Для чого їм права і свободи))
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14.09.2021 16:13 Відповісти
 
 