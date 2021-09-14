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лікарня (177) МОЗ (1391) евакуація (54) вертоліт (100)

Во всех областных клинических больницах Украины построят вертолетные площадки, – Ляшко

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Во всех областных клинических больницах Украины построят вертолетные площадки, – Ляшко

В рамках программы "Большое строительство" на 2022-2023 годы предусмотрено обустройство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны.

Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице Facebook.

Также он сообщил, что Минздрав совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации.

В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицины может инициировать вопрос относительно аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

На данный момент для эвакуации используется авиапарк МВД.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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