Во всех областных клинических больницах Украины построят вертолетные площадки, – Ляшко
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В рамках программы "Большое строительство" на 2022-2023 годы предусмотрено обустройство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны.
Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице Facebook.
Также он сообщил, что Минздрав совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации.
В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицины может инициировать вопрос относительно аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.
На данный момент для эвакуации используется авиапарк МВД.
Джерело: Facebook
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