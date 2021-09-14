Глава БЭБ назвал свою зарплату и сроки запуска нового органа

Заработная плата директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) составит около 120-130 тыс. грн в месяц, а сам новосозданный орган может начать работу в конце ноября.

ОБ этом на пресс-конференции сообщил глава Бюро Вадим Мельник, передает Интерфакс-Украина.

"Моя личная зарплата будет составлять свыше 120-130 тыс. грн", – сказал Мельник, отметив, что для руководства БЭБ не предусмотрены существенные премии.

Он также сообщил, что считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября.

Мельник уточнил, что по его расчетам запуск Бюро может потребовать как минимум три-четыре месяца, так как для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению.

"Сейчас мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В" (больше даже "В"), то есть среднее звено", – отметил Мельник.

Как сообщалось, ранее Мельник признал, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) не сможет начать работу в установленный срок с 25 сентября, когда, согласно закону, должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции).

Напомним, 20 августа Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.