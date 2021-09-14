Кабмин официально назначил нового главу "Укравтодора"

Кабинет министров официально назначил Евгения Кузькина председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1082-р от от 13 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей в 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 августа Кабинет министров определил Кузькина победителем конкурса на должность главы "Укравтодора". С мая он возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности руководителя.

В целом Кузькин занимает должность первого заместителя главы Укравтодора" с июня 2020 года.

До этого с ноября 2019 года он занимал должность руководителя Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора". Ранее он работал директором Департамента местных бюджетов Министерства финансов. В 2010 году занимал должность заместителя Министра финансов.

Согласно данным электронной декларации, в 2020 году Кузькин получил 680,6 тыс. грн зарплаты в "Укравтодоре" и 149,1 тыс. грн пенсии. Его жена – Татьяна Иванова – задекларировала 923 ты. грн дохода от предпринимательской деятельности и 46,1 тыс. грн пенсионных выплат.

При этом ни у самого Кузькина, ни у его жены нет автомобилей.

Согласно декларации, совместно они владеют приобретенной в 2012 году квартирой площадью 115 кв. м в Киеве. Супруга первого замглавы "Укравтодора" также задекларировала два дома в Харькове площадью 74 кв. м и 68 кв. м.

Однако, согласно данным реестра недвижимости, его жена имеет гораздо больше имущества, писали Наші гроші. В частности, два земельных участка в Харькове, и около 600 квадратов жилья: квартиру на 44 квадратных метра, жилой дом на 171 квадратный метр, еще один дом на 238 кв. м, и 159 квадратов офисных помещений в центре Харькова.

У сына Евгения Кузькина Алексея в собственности земельный участок на 0,25 га с домом в Харьковской области, еще один дом на 173 кв. м с земельным участком в Харькове приобретен в 2017 году, квартира в Ялте на 72 квадрата приобретена в 2013 году, паркоместо в бизнес-центре в Харькове, а также дом в Харькове с надворными зданиями на 216 квадратных метров. Еще в 2011 году у сына появилась 4-х комнатная квартира в Харькове.

Напомним, до мая 2020 года с ноября 2019 года "Укравтодор" возглавлял Александр Кубраков. 20 мая Верховная Рада назначила Кубракова на должность министра инфраструктуры.