Офис "инвестнянь" получил заявки на получение льгот от инвесторов на $2 миллиарда, – премьер

Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) получил 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Инвестиционные няни в Украине есть. Ключевым учреждением определена UkraineInvest. Там уже 9 работников определены как сопровождающие лица для крупных инвестпроектов. На сегодня обратилось 23 инвестора, которые хотят воспользоваться преимуществами этого закона. Общая сумма, которую они планируют вложить в Украину, составляет более $2 млрд", – отмелил глава правительства.

По его словам, часть этих инвесторов будет осуществлять свои инвестиции в этом году, а часть – в 2022 году.

"Соответственно за такими инвесторами закрепляются работники UkraineInvest и сопровождают их", – уточнил Шмыгаль.

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Ранее Кабинет министров уже утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также утвержден порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.