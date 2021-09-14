Украина ввела специальную пошлину на импорт проводов

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела сроком на три года специальную пошлину на импорт в Украину проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия – 23,5%, во второй – 22,3% и в третий – 21,2%.

Соответствующее решение МКМТ от 23 апреля опубликовано в "Урядовом курьере", передает Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, решение вступит в силу через 30 дней после публикации.

В документах МКМТ указывается, что расследование было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине) в отношении импорта в Украину проводов изолированных, кабелей и других изолированных электрических проводников, а также волоконно-оптических кабелей.

Речь идет о товарных кодах согласно УКТВЭД 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90, 8544 70 00 10 8544 70 00 90.

За период расследования – с начала 2017 года по середину 2020 года – объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве – на 180,4%, в потреблении – на 74,8%.

"Рост импорта товара в Украину был обусловлен такими непредвиденными обстоятельствами, как рост производства, увеличение складских остатков и экспорта товара из Китая, обострением торговой напряженности между Китаем и США, спадом спроса в Беларуси, мировыми тенденциями развития отрасли возобновляемой энергетики и внедрением технологии 4G", – указала МКМТ.

По ее данным, в результате, при росте потребления на 30,9% объемы внутреннего производства снизились на 7,3%, продаж – на 8,6%, прибыли от продаж – на 38,9% при снижении цены на 9,2% и росте себестоимости на 3%.

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По данным Государственной таможенной службы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.

Экспорт этой продукции за январь-июнь-2021 составил 40,9 тыс. тонн на $882,6 млн, что соответственно на 40,1% и 57,9% превышает показатели января-июня-2020.

Среди стран, откуда больше всего в денежном выражении завозится подобной продукции в Украину – Венгрия (29,4%), Польша (17,2%), Китай (9,6%), Румыния (11,4%), Чехия (7,7%) и Германия (7,4%), тогда как основными странами экспорта украинской продукции выступают Германия (23,2%), Польша (19,7%), Румыния (14,3%) и Венгрия (13,8%).

МКМТ уточнила, что пошлины не будут применяться к импорту происхождениям из целого ряда стран, среди которых Норвегия, Швейцария, Черногория, Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Нигер, Уганда, Бразилия, Мексика и Индонезия.

Введение пошлин поддержала ассоциация "Укрэлектрокабель", которая объединяет 16 предприятий, в том числе 12 производители кабельной продукции, трех производителей основных материалов и УкрНИИКП. На мощностях входящих в ассоциацию предприятий ежегодно выпускается более 95% наименований кабелей и проволоки, используемых в Украине, общей стоимостью более 3,9 млрд грн в год.

В то же время против выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham).

"Потенциальное введение дополнительных импортных пошлин станет фактически дополнительным налогом для отрасли телекоммуникаций. Это негативно отобразится на инвестиционной способности мобильных операторов, поскольку те вместо инвестиций в инфраструктуру будут вынуждены уплачивать дополнительные пошлины", – указала Американская торговая палата.