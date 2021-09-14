Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности"

Кабинет министров принял решение об увольнении Егора Прокопчука с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Соответствующее распоряжение от 13 сентября обнародовано на "Урядовом портале".

Отмечается, что Прокопчук уходит с должности15 сентября по собственному желанию.

В то же время, еще одним распоряжением правительство назначило замглавы "Укртрансбезопасности" Никиту Лагунина временно исполняющим руководителя службы.

Напомним, Прокопчук возглавлял "Укртрансбезопасности" с 25 сентября 2020 года.