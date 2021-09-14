Импорт дорожного битума в Украину за август вырос в 1,5 раза

В августе 2021 года в Украину импортировано 149,4 тыс. тонн дорожного битума, что почти в полтора раза больше показателя августа прошлого года (109,3 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси – более 50% в общей структуре, что составляет 75,7 тыс. тонн. Из этого объема 61,9 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 13,8 тыс. тонн – железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 18,4 тыс. тонн дорожных битумов, что на 17% больше показателя августа 2020 года. На Литву по итогу месяца пришлось 5,8 тыс. тонн ресурса.

Кроме того, "Альянс Энерго Трейд" продолжила наращивать морские поставки. В частности, 10,7 тыс. тонн битума было импортировано из Греции и 6,6 тыс. тонн – из Италии. Высокий темп также держит "Кантарелл Украина", поставившая танкерами 12,4 тыс. тонн итальянского продукта, 11,9 тыс. тонн – греческого и 1,4 тыс. тонн туркменского битума.

"Кантарелл Украина" в прошлом месяце осуществила поставки первых партий битума производства Рязанского завода битумных материалов ("Газпром-Нефть"). По итогу месяца она импортировала из этого направления 3 тыс. тонн.