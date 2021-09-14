Кабмин предложил Раде выделить на выплату субсидий 12 миллиардов

Кабинет министров обратился к Верховной Раде с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает пресс-служба Кабмина.

"Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно 28 млрд грн к общему фонду. Из этих денег ми будем предлагать парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сегодня в Украине почти 3 млн домохозяйств, которые нуждаются в такой помощи. По его словам, Кабмин в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет 2021 года.

Напомним, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.