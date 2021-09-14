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Кабмин уволил замминистра экономики Теленика

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Кабмин уволил замминистра экономики Теленика

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра экономики Сергея Теленика.

Соответствующее распоряжение от 13 сентября обнародовано на "Урядовом портале".

"Уволить Теленика Сергея Сергеевича с должности заместителя министра экономики Украины согласно абзацу первой части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", – говорится в документе.

Напомним, Теленик был назначен на должность замминистра 2 июня 2021 года. В его компетенцию входило, в частности, защита прав и интересов национальных товаропроизводителей, а также работа топливно-энергетического комплекса.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Кабмин


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