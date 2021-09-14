Кабмин надеется получить транш на $750 миллионов от МВФ до конца года, – Шмыгаль

Украина ожидает $750 млн второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце ноября – декабре.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем положительного завершения миссии. Мы ожидаем, что конец ноября-начало декабря – это дата, когда возможен транш МВФ", – сказал он.

По его словам, все условия выполнены. Премьер подчеркнул, что правительство не допускает негативного итога миссии, которая должна прибыть в Киев на следующей неделе.

"На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – добавил Шмыгаль.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.