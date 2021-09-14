Украина может разрешить экспорт древесины до конца года, – глава Гослесагентства

Принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца текущего года, его вступление в силу не несет значительных угроз лесному фонду страны и связанному с ним бизнесу.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец, передает Интерфакс-Украина.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", – сказал глава ведомства в интервью агентству.

По его данным, украинский рынок леса был интересен для иностранных игроков, пока на нем присутствовали значительные объемы дешевой нелегально заготовленной древесины, однако эти времена уже прошли.

Болоховец также отметил, что из-за возможной отмены моратория на экспорт необработанной древесины украинским переработчикам стоит задуматься над развитием своего бизнеса и усилением конкурентоспособности.

"Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", – подытожил глава Гослесагентства.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.