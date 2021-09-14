Цены на газ в Европе превысили $800 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт-ч, или $800,2 за тысячу кубометров. В ходе торгов днем цена обновила максимумы и достигла 66,17 евро за кВт-ч или $808 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года – 76 евро за тысячу кВт-ч или $969 за тысячу кубометров, тогда краткосрочный рост цен вызвал холодный фронт "Зверь с Востока".

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,75%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Российский "Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", немецкое "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Кроме того, 13 сентября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" - Norg Stream 2 AG - как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.