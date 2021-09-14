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Правоохранители разоблачили схему закупки некачественной продукции для "Укрзализныци" на 25 миллионов

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Правоохранители разоблачили схему закупки некачественной продукции для

Под руководством Шевченковской окружной прокуратуры были проведены осмотры в рамках уголовного производства по факту растраты госсредств должностными лицами Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" при проведении закупки по поставке прокладок для рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушило технологию изготовления резиновых прокладок для рельсовых путей путем замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы. Это подтверждается заключением лабораторных исследований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что использование такой продукции создает предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

"Вместе с тем, чиновники Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которые непосредственно организовуют работу комиссии входного контроля, и руководство отраслевой службы путей, не предпринимают никаких действий, направленных на прекращение поставок недоброкачественной продукции. Более того, действуя в интересах коммерческой структуры, организовали прием товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям ГСТУ и безосновательно перечислили предприятию более 25 млн грн за продукцию сомнительного качества", – отмечают в Офисе гепрокурора.

В ходе осмотров обнаружены и изъяты резиновые прокладки для рельсовых путей низкого качества производства. Решается вопрос для ареста этой продукции и о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению преступления.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генпрокурора


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